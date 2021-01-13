(فيديو) لحظة دخول تامر حسني حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم تامر حسني على مشاركة جمهوره مقطع فيديو لحظة دخولة حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "حسني" على الفيديو قائلًا : "من حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد".

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"وكان طرح النجم تامر حسني أغنية بعنوان "أرفع ايدك" وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من اليوم الأربعاء 13 حتى 31 يناير الجارى.

شاهد الفيديو من هنا



وتقول كلمات الأغنية:



الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين.

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالي.

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا.

داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض.

لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس.. على على السقف