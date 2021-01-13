(بعد شفائها من فيروس كورونا) هاني رمزي يوجه رسالة لـ يسرا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم هاني رمزي رسالة للفنانة الكبيرة يسرا بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "رمزي" عبر حسابه قائلًا : الف حمد لله على السلامه يا حبيبه الكل وربنا يتمم شفاء

كل مريض يارب يسرا".

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وكان طمأن الإعلامي ممدوح موسى جمهور النجمة يسرا على صحتها، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا : "وكتب "موسى" عبر صفحته قائلًا: "حمدالله على سلامة حبيبة قلبي يسرا وربنا هو الشافي

المعافي، "سلبي".. الحمد لله".

يذكر أن النجمة يسرا قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينيات القرنالعشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام.