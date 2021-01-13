فيديو.. أول مقابلة منذ 5 أعوام.. سوزان نجم الدين تبكي مع أولادها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة والمنتجة السورية سوزان نجم الدين مقطع فيديو مؤثر، عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام.

وظهرت الفنانة السورية خلال الفيديو وهي تبكي وتحتضن أولادها، وكشفت في تعليقها على الفيديو أنها تلتقي بهم بعد غياب 5 سنوات.

وقالت سوزان نجم الدين: "5 سنوات من الظلم والحزن و الوحدة والحنين، 5 سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. 5 سنوات صاروا الصغار كبار".







وأضافت سوزان نجم الدين: "5 سنوات كنت عد فيها الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هاللحظة، فراق قسري مر ، لكن تلك اللحظات بددت كل شيء وأعادت توازن الحياة لطبيعتها".

وتابعت: "ها أنا أعانق فلذات كبدي فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وكانت سوزان نجم الدين عاجزة عن رؤية أبنائها بسبب وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت منح التأشيرات للسوريين، لذا لم تتمكن من رؤيتهم لمدة طويلة، الأمر الذي أصابها بالحزن الشديد.