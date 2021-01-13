أبرز 10 أفلام على نتفليكس في 2021.. استعد لمشاهدة 70 فيلما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نتفليكس طرح مجموعة من أقوى الأفلام هذا العام، لتؤكد أن منصتها الإلكترونية هي البديل عن دور العرض التقليدية وسط انتشار كورونا.

وتستعد نتفليكس لطرح فيلم جديد كل أسبوع في 2021، ليصبح إجمالي أفلام هذا العام 70 فيلمًا، أغلبها لنجوم كبار منهم ليوناردو دي كابريو وميريل ستريب.

ويستعرض موقع "بوسطن" الأمريكي، أبرز الأفلام الأجنبية التي تطرحها نتفليكس في 2021.



1- I Care A Lot





فيلم "أهتم كثيرًا"، بطولة روزماند باك وبيتر دنكلينج، ومن المتوقع صدوره 19 فبراير/شباط.

يتناول الفيلم، الذي ينتمي للكوميديا السوداء، قصة سيدة تحتال للوصول إلى طريق الوصاية القانونية على كبار السن، وبينما تحاول استنزاف مدخرات سيدة مسنة تقابلها عقبة تفسد كل شيء.



2- Moxie





فيلم "موكسي"، بطولة آيمي بولر وهادلي روبينسون، ويتوقع طرحه في 3 مارس/آذار.

يتناول الفيلم تمرد مراهقة خجولة على حياة الثانوية العامة، واستمدادها الإلهام للتمرد من شباب والدتها.



3- Don’t Look Up





فيلم "دونت لوك أب"، بطولة ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورنس، ولم يحدد بعد موعد طرحه.

يتنول الفيلم محاولة عالمين فلك تحذير البشرية من اقتراب مذنب ضخم سيدمر الأرض.



4- The Guilty





فيلم "المذنب"، بطولة جيك جيلنهال، ويدور حول مكالمة طوارئ للشرطة يحاول فيها المسعف إنقاذ شاب من خطر مجهول.



5- Army of the Dead





فيلم "جيش الموتى"، بطولة ديف باتيستا، ويتناول محاولة مجموعة من المرتزقة اقتحام منطقة حجر صحي خاصة بالموتى الأحياء للقيام بعملية سرقة.



6- Red Notice





فيلم "ملحوظة حمراء"، بطولة جال جادوت ورايان رينولدز، ويتناول فيلم الأكشن تتبع عميل أنتربول مسار أشهر سارق ااقطع الفنية في التاريخ.



7- The Dig

فيلم "ذا ديج"، بطولة ليلي جيمس وكاري موليجان، ويتناول الفيلم قصة عالم آثار يُدعى باسل براون، ورحلة انطلاقه في مهمة تنقيب تاريخية في سوتون عام 1938.



8- Malcolm & Marie





فيلم "مالكوم وماري"، بطولة زيندايا وجون ديفيد واشنطن، ويدور حول علاقة مخرج بحبيبته، وكيف ستُختبر هذه العلاقة بين ليلة وضحاها.



9-Outside the Wire





فيلم "أوتسايد ذا واير"، بطولة أنتوني ماكي، وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب حيث يحاول جنديان إنقاذ العالم من هجوم نووي.



10- Blonde

فيلم "بلوند"، بطولة آنا دي أرماس وإيفان وليامز، ويدور حول حياة مارلين مونرو.