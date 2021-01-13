نجوم مصر يهزمون كورونا.. أبرزهم يسرا وأمير كرارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن فيروس كورونا من إصابة عدد من نجوم الوسط الفني المصري، ما دفع فريقا منهم لدخول المستشفى، واضطر فريق آخر لتطبيق العزل المنزلي.

وبعد أسابيع من إصابة هؤلاء النجوم، تماثل أغلبهم للشفاء، وعادوا لاستئناف نشاطهم الفني والخروج للشارع ولكن بحذر شديد.



وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز أسماء النجوم الذين تعافوا من فيروس كورونا مؤخرا.





أمينة خليل

هي الفنانة الوحيدة التي أخفت إصابتها بفيروس كورونا، واكتفت بإعلان خبر الشفاء، وصادف إعلان خبر شفائها تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ما دفع البعض للهجوم عليها واتهامها بأنها تهدد سلامة الفنانين.

وطالبت أمينة خليل من مروّجي الشائعات بالتوقف عن الحديث، ونشرت مقطع فيديو على "أنستقرام"، قالت خلاله: "عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا تحليل (بي سي أر) والحمد لله كلهم طلعوا سلبي".

وأضافت: "عشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلع عليا إشاعات بإني واحدة مستهترة وشاركت في المهرجان، أنا بقدر حجم الخطر وعمري ما هعمل كدة أبدا".





يسرا

أعلنت الفنانة المصرية يسرا إصابتها بفيروس كورونا عقب تكريمها في مهرجان دير جيست بالقاهرة، وتسرب القلق لقلوب متابعيها.

يسرا التزمت ببرنامج علاجي مكثف تحت إشراف وزارة الصحة المصرية، وطلبت من محبيها وعشاقها الدعاء لها أملا في الشفاء.

ومنذ ساعات نشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" خبر تعافيها من المرض قائلة: "الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية".

أضافت: "لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".





أمير كرارة

توقف نشاط الفنان المصري أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تأثر تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" كما توقف تصوير برنامجه "سهرانين".

وبعد ما يقرب من 20 يوما أعلن كرارة تعافيه من كوروناـ وكتب عبر أنستقرام: "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".





إيناس الدغيدي

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي، تعافيها من فيروس كورونا بعد قضائها فترة العزل المنزلي.

وكشفت إيناس الدغيدي عن شفائها التام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية “القاهرة والناس، مؤكدة أنها تماثلت للشفاء ولكن يظل للمرض توابعه لذلك قررت عدم الخروج من المنزل لمدة شهر.

ونفت الدغيدي خلال هذه المداخلة ما تردد حول فقدانها للنطق ودخولها المستشفى، وأكدت أنها تلقت العلاج بمنزلها.







شريف رمزي

أعلن الفنان شريف رمزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إصابته بفيروس كورونا.

والأحد الماضي، غرد "رمزي" عبر حسابه على موقع تويتر، وكشف في تغريدته عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه أجرى اختبارا وجاءت النتيجة سلبية.

وقال رمزي: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".





كريم العدل

كشف المخرج المصري كريم العدل إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" قبل 15 يوما، قائلا: "أنا وزوجتي ميرا دياب، حصلنا على اختبار إيجابي لـ كوفيد-19".

وبعد اتباع برنامج العلاج تحت إشراف وزارة الصحة المصرية أعلن كريم العدل تعافيه بشكل كامل ونشر الخبر على "فيس بوك" أيضا قائلا: "الحمد لله Negative خلاص"

محمد الشرنوي

أعلن الفنان والمطرب محمد الشرنوبي نهاية ديسمبر:كانون الأول الماضي تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر الشرنوبي صورة نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي أجراه، عبر خاصية "استوري أنستقرام"، وعلّق: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعا ونخلص من وباء كورونا على خير".



