هيفاء وهبي ترفض دخول "حرب أهلية" مع يسرا: "الطيران ممكن يقف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المنتج المصري جمال العدل، مالك شركة العدل جروب، اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن عدم مشاركتها في مسلسل يسرا الجديد.

وقال العدل، في تصريحات صحفية، إن هيفاء اعتذرت عن عدم المشاركة منذ شهر تقريبا، موضحا أنها بررت الأمر بانشغالها الشديد، وتعاقدها على إحياء عدد من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أنها تخشى من توقف حركة الطيران مجددا بسبب فيروس كورونا، الذي يهدد كل شيء حولنا.

وأكد العدل أنه فور اعتذار هيفاء، قرر البحث عن فنانة بديلة حتى لا يتعطل التصوير.

المسلسل يحمل اسم "حرب أهلية"، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "إسود فاتح" وشاركها البطولة شريف سلامة، معتصم النهار، روجينا، شريف سلامة، ومن إخراج كريم العدل.



