الأسهم الأمريكية تمتص صدمة هذا المؤشر السلبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد وصولها لمستويات قياسية بآمال تحفيز إضافي جديد، رغم ارتفاع التضخم.

وعكف المستثمرون على استيعاب مكاسب موجة صعود ارتفعت بالسوق إلى مستويات قياسية بفعل الرهانات على انتعاش النشاط الاقتصادي بفضل مزيد من التحفيز المالي، والتطعيم باللقاحات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 16.2 نقطة بما يعادل 0.05% ليصل إلى 31084.88 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نقطة واحدة أو 0.03% مسجلا 3802.23 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.6 نقطة أو 0.12% إلى 13088.012 نقطة.

ارتفاع التضخم

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين، لكن التضخم ظل تحت السيطرة في ظل الصعوبات الاقتصادية من جراء جائحة كوفيد-19، والتي تُثقل كاهل سوق العمل وقطاع الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول ارتفع المؤشر 1.4% عقب زيادته 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4% عن الشهر السابق، و1.3% على أساس سنوي.