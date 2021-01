شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تطرح كليب "In The Morning" على Triller.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة العالمية جنيفر لوبيز كليب أغنية In The Morningعلى تطبيق Triller اليوم الأربعاء، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كليب In The Morning، لاقى إعجاب الآلاف من متابعيها عبر المنصة الاجتماعية.

وحثت جنيفر لوبيز جمهورها على مشاهدة كليب الأغنية الجديدة، معلقة عبر انستجرام "وقد أحبت فتى أكثر مما أحبته... أنا متحمسة جدًا لأنك تشاهد الفيديو الرسمى لـ In The Morning، إنه مليء بالرمزية".

وقالت النجمة العالمية في وقت سابق : "أبحث دائمًا عن طرق مبتكرة وحديثة للتواصل مع جمهوري، ويسعدني جدًا أن أكون قادرة على العمل مع Triller".

وتحولت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، إلى "آليانز"، في صور شاركتها وقت سابق، من وراء كواليس كليبها القادم in the morning، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري الخاص بها عبر انستجرام، صورتين لها من الكواليس لتعلن انتهاء عملية التصوير.

وفاجأت لوبيز متابعيها، بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة الكريسماس، بنشر برومو أحدث أغانيها المصورة عبر فيديو كليب شاركته مع جمهورها على موقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "هذا صباح الكريسماس، وبالتالي قررت أهديكم "تيزر" أغنيتى القادمة، ترقبوها فى العام القادم 2021"، كما وجهت رسالة لكل متابعيها بتمنياتها وصلواتها أن يكون الجميع بأمان خلال أعياد الكريسماس مع عائلاتهم.



النجمة جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز تطرح كليب In The Morning



جنيفر لوبيز



كليب أحدث أغنية لجنيفر لوبيز