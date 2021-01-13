شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام تبرز الوجه الآخر لحسين رياض فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان حسين رياض أن يترك بصمة مهمة في السينما المصرية، حيث عشق الفن وقدم له الكثير من الأدوار المميزة والمختلفة سواء الرجل الطيب، أو الموظف المطحون أو الأب والجد الحنون، ورغم ملامحه الطيبة التي جعلت الكثير لا يتصوره إلا في أدوار الخير، إلا أنه بقدراته التمثيلية الكبيرة استطاع أن يقدم أدوار الشر وينجح فيها رغم حصر المخرجين له فى نوعية من الأدوار.

ويتزامن اليوم الأربعاء 13 يناير مع الذكرى الـ124 على ميلاد الفنان حسين رياض، وفى هذه المناسبة نسلط الضوء على الأفلام التى قدم فيها أدوار الشر وخلع عباءة الطيبة.

فيلم "لاشين"، وجسد دور حاكم ظالم يعشق اللهو والنساء وكل ما يشغله هو الحصول على المزيد من السلطة و النساء، تاركا شعبه يعانى من الجوع و الفقر، الفيلم من بطولة حسين عزت ونادية ناجى، وإخراج فيريتز كرامب.

فيلم "الله معنا" وتقوم أحداثه بعد هزيمة 1948، وقدم حسين رياض خلال أحداث الفيلم شخصية رجل السرايا التي يحاول أن يسيطر على كل أطراف الصراع السياسى من معارضة ومقاومة ، عرض الفيلم عام 1955، وهو من بطولة فاتن حمامة وعماد حمدى وماجدة ومحمود المليجى، وإخراج أحمد بدرخان.

فيلم "حياة غانية" قدم فيه حسين رياض في الفيلم شخصية الرجل الخمسينى الشرير، الذى يسعى لإشباع نزواته ويصرف كل أمواله على فتيات الليل و اللهو، صدر الفيلم عام 1957، من بطولة برلنتى عبد الحميد وكمال الشيناوى ومحمود المليجى، وإخراج حسام الدين مصطفى، وقد جسد هذه الشخصية في أكتر من فيلم ، مثل فيلم" قاطع طريق" وفيلم "لا تذكرينى".

فيلم "صراع في الميناء" الذى عرض عام 1957، و لعب "رياض" دور صاحب شركة للنقل البحرى ويحاول استغلال العمال ويختلق المشاكل معهم ، وفى نفس الوقت يشجع أبنه على الاستهتار والتهور، الفيلم من بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وأحمد رمزى، وإخراج يوسف شاهين.

فيلم "أنا حرة" الذى لم يجسد الفنان حسين رياض خلال الفيلم دور الشر بمعناه القاسى الواضح، وإنما جسد دور زوج عمة البطلة وهى فتاة تسمى أمينة التي جسدت شخصيتها الفنانة لبنة عبد العزيز، و الذى يتسلط على حياتها ويحاول السيطرة عليها و على عمتها مما يجعلها تكن له مشاعر البغض، الفيلم من بطولة لبنى عبد العزيز وشكرى سرحان وزوزو نبيل، وإخراج صلاح أبوسيف عرض لأول مرة عام 1959.

"أنا حرة"

لم يجسد الفنان حسين رياض خلال الفيلم دور الشر بمعناه القاسى الواضح، وإنما جسد دور زوج عمة البطلة وهى فتاة تسمى أمينة التي جسدت شخصيتها الفنانة لبنة عبد العزيز، و الذى يتسلط على حياتها ويحاول السيطرة عليها و على عمتها مما يجعلها تكن له مشاعر البغض، الفيلم من بطولة لبنى عبد العزيز وشكرى سرحان وزوزو نبيل، وإخراج صلاح أبوسيف عرض لأول مرة عام 1959.