شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم هوليود يقدمون التهنئة لإيما روبرتس على مولودها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من نجوم هوليود المقربين للنجمة العالمية إيما روبرتس التهنئة لها بمناسبة إنجاب طفلها الأول من صديقها جاريت هيدلوند وكشفت النجمة الشهيرة عن الصورة الأولى لمولودها خلال الساعات الماضية .

وكانت أول النجمات المهنئات لروبرتس هى نجمة هوليود الشهيرة ريزى ويزرسبون التى اكتفت بتهنئتها " حبيبتى .. مبروك " ، فى حين فضلت النجمة العالمية هيلارى داف أن تضع بعض القلوب كتعليق على الصورة .



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و عن النجمة العالمية آشلى بنسون فعلقت على الصورة الأولى لمولود إيما روبرتس فكتبت : " أحبك إيما .. سعيدة جدا لكى " .

و عن النجمة العالمية آشيلى تيسدالى فأكدت قائله : أحبتكم أنتم الاثنين .. مبروك يا جميلة " إضافة الى بعض القلوب الحمراء بجانب تعليقها.

فى حين فضل النجم العالمى تايلور لاونتر بطل سلسلة " Twilight" أن يضع ثلاث قلوب كتعليق على الصورة الأولى لمولود إيما روبرتس .



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يذكر أن إيما روبرتس كشفت خلال الساعات الماضية عن الصورة لأولى لمولودها الأول وذلك بعد أسبوعين من ورود تقارير تفيد بأن إيما انجبت بطفلها الأول مع صديقها جاريت هيدلوند ، إضافة الى كشفها عن اسم المولود ، حيث نشرت إيما روبرتس على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و هى تستمتع بوقتها حيث كانت تجلس فى حديقة منزلها بينما كانت تحتضن مولودها ، و علقت النجمة الشهيرة على الصورة فكتبت : " شكر لعام 2020 على تقديم شيء واحد صحيح .. ضوءنا الساطع " رودس روبرت هيدلوند " .

وقد ظهرت النجمة الشهيرة بالصورة و هى مرتديه فستان قصير باحدى درجات اللون البرتقالى ، و اختارت حذائها من تصميم " Andrea Wazen " ووصل سعره الى 366 جنية إسترلينى .