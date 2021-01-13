شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تكشف كواليس برومو أغنية "والله ما تحدى" لتامر حسنى بصوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة مروة ناجى برومو أغنية "والله ماتحدى" للنجم تامر حسنى على حسابها الرسمية "فيس بوك"، كما صرحت مروة أن ميعاد طرح الكوفر غدا الخميس، قائلة إن اختيار الأغنية وفكرة إعادة توزيعها وتصويرها عن طريق الموزع حسام سعيد، والمخرج محمد حسن أوكا.

وأضافت مروة لـ ”الخليج 365” أن التصوير استغرق يوما فى مدينة الإسكندرية، ويضع حالياً المخرج اللمسات النهائية على الكليب، وأتمنى الأغنية تنال إعجاب جمهور وقت طرحها، وأستعد لطرح أغنية سينجل جديدة بالأيام المقبلة".

من ناحية أخرى طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم على كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عن حياة الراحل بليغ حمدى.