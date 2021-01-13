بالفيديو: حلاق يستخدم سيخ حديد ساخن لتهذيب الشعر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 37 دقيقة

أثار مقطع متداول لحلاق يستخدم آلة حادة لتهذيب الشعر حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنه من الممكن أن يتعرض الزبون لإصابة في حال أخفق الحلاق بأي حركة غير محسوبة.

تتباين أساليب ووسائل تهذيب الشعر من مكان إلى آخر حول العالم، وفقا لاختلاف الثقافات، وفي كل مكان تكون هناك علامة مميزة للحلاق.

ورغم وجود الكثير من الوسائل المتطورة لتهذيب الشعر، إلا أن بعض الوسائل التراثية لا تزال مستخدمة في بعض البلدان مثل الصين.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوز تشاينا مورنينغ بوست” الصينية طريقة مدهشة لتهذيب الشعر يتم استخدامها منذ نحو 7 عقود.

وتعتمد تلك الطريقة على استخدام الحلاق لسيخ حديدي ساخن وتمريره فوق شعر الزبائن لإزالته بمستويات متفاوتة اعتمادا على مهارة الحلاق الذي يستخدمه بدقة عالية.

ولأن درجة حرارة السيخ الحديدي تكسبه اللون الأحمر، فإنه لا يمكن لأي شخص عادي استخدام هذا السيخ الذي يمكن أن يحرق أي جزء من جلد الإنسان في حالة حدوث أي خطء غير مقصود.