شاكيرا تضطر لبيع حقوق أغانيها بسبب “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 55 دقيقة

مما لا شك فيه أن فيروس كورونا الذي انتشر حول العالم منذ أكثر من سنة في مدينة ووهان الصينية غيّر وجه العالم، وانعكس سلبا على جميع القطاعات بدون استثناء ولعل الرابح الوحيد من بقاء الناس في منازلها هي التطبيقات الإلكترونية والتي زاد استخدامها في فترة الحجر.

وفي هذا السياق، أجبر فيروس كورونا نجمة البوب الكولومبية شاكيرا على بيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية، في ظل انخفاض إيرادات حفلات الغناء.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإن شاكيرا أبرمت صفقة مع شركة “هيجنوسيس سونج فاند” المسجلة في بورصة لندن، لبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية.

وقالت شاكيرا في بيان “عندما كنت في الثامنة من عمري، قبل أن أمارس الغناء بفترة طويلة، كنت أكتب لأجد معنى للعالم”.

وأضافت “كل أغنية تعكس ما كنت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم، فهي لا تكون ملكا لي وحدي بل لكل من يقدرونها… أعلم أن هيجنوسيس ستكون بيتا عظيما لأغنياتي”.

من جانبه، أشاد ميرك ميركورياديس مؤسس الشركة بالصفقة مع شاكيرا، واصفا إياها بأنها “ملكة الموسيقى اللاتينية”.

وعزز انتعاش البث الموسيقي الإلكتروني، الذي أعاد الكثير من الأغاني القديمة إلى موقع الصدارة هذه الأيام، من قيمة الاستثمار في هذا المجال، وقال بنك الاستثمار جيه.بي مورجان إن هيجنوسيس تمثل استثمارا جذابا نظرا لإيراداتها في الأجل الطويل بسبب قوانين حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن النجمة الكولومبية باعت أكثر من 80 مليون تسجيل، وحصلت ثلاث مرات على جائزة غرامي، ولديها قائمة متابعين ضخمة على منصتي البث الموسيقي سبوتيفاي ويوتيوب.