برشلونة يتحرك لضم صديق ميسي المقرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

يسعى فريق برشلونة الأسباني إلى ضم سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ، حسب ما ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية في تقرير حصري، يوم الأربعاء.

وسينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 32 عاما، في الصيف؛ ما يعني أنه يمكنه التحدث إلى الأندية الأوروبية بشأن انتقال مجاني بنهاية الموسم، خاصة أنه لم يجدد عقده مع سيتي.

وقد نبه ذلك برشلونة، الذي يحرص على إعادة مهاجم أتلتيكو مدريد السابق إلى إسبانيا، خاصة أنه لا يزال ينتظر عرضا من سيتي الذي قضى في صفوفه تسع سنوات.

وسيغيب أغويرو عن مواجهة برايتون أند هوف ألبيون في وقت لاحق يوم الأربعاء ومباراة الأحد المقبل أمام كريستال بالاس لقيامه بعزل نفسه بعد اختلاطه بأحد المصابين بكوفيد- 19.

وفضلا عن رغبة برشلونة في التعاقد مع صديق ليونيل ميسي المقرب، هناك اهتمام أيضا من ماوريسيو بوكيتينو ، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان.

وقال بيب غوارديولا، مدرب سيتي، عن أغويرو: ”هو في الحجر الصحي. معزول. أعتقد أن القواعد تقول إنه سيعود بعد تسعة أو عشرة أيام ”.

فاز أغويرو بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ، وخمس كؤوس للرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة خلال فترة مليئة بالألقاب في ملعب الاتحاد.

وكشف غوارديولا الأسبوع الماضي أن أغويرو لا يزال ”متفائلا وإيجابيا“ بشأن العودة إلى أفضل حالاته هذا الموسم.

ومن المفارقات أن سيتي يريد التعاقد مع قائد برشلونة ميسي، في إشارة إلى إمكانية تبادل الصديقين في صفقة مدوية الصيف المقبل.