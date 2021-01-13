فن ومشاهير

أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

الفنانة اليمنيه أروى

أعلنت الفنانة اليمنيه أروى إصابتها ب​فيروس كورونا​، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشارت فيه إلى انها شعرت في البداية بالتهاب في الحلق، فقررت إجراء الفحص وكانت نتيجته "إيجابية".

وأكدت أنه على الرغم من إلتزامها بكل الإجراءات الإحترازية، إلا أنها كانت الوحيدة في منزلها التي أصيبت بالفيروس.

وعن أصعب ما تعانيه حالياً، قالت:"أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق ابنتي، وتحدثني عبر تطبيق "واتسآب" أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي".

وطمأنت أروى جمهورها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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