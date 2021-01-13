- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021
الفنانة اليمنيه أروى
أعلنت الفنانة اليمنيه أروى إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشارت فيه إلى انها شعرت في البداية بالتهاب في الحلق، فقررت إجراء الفحص وكانت نتيجته "إيجابية".
وأكدت أنه على الرغم من إلتزامها بكل الإجراءات الإحترازية، إلا أنها كانت الوحيدة في منزلها التي أصيبت بالفيروس.
وعن أصعب ما تعانيه حالياً، قالت:"أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق ابنتي، وتحدثني عبر تطبيق "واتسآب" أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي".
وطمأنت أروى جمهورها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير.