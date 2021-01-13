صورة جديدة لـ محمد رمضان من كواليس "موسى"

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

الفنان المصري محمد رمضان

نشر الفنان المصري محمد رمضان​ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.



وعلّق رمضان على الصورة، قائلاً: "من كواليس موسى بإذن الله مَلحمة رمضان٢٠٢١ إنتاج سينرچي تأليف ناصر عبدالرحمن إخراج محمد سلامة ثقة في الله نجاح يليق بكم".

وبعد أن كانت قد أعلنت شركة إنتاج المسلسل إيقافه، بسبب الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول الصور التي إنتشرت لرمضان مع فنانين إسرائيليين في دبي، وبعد الحديث عن إمكانية إسناد دور البطولة في العمل إلى الممثل المصري عمرو سعد، عاد وأثار رمضان جدلاً واسعاً حول عودته لبطولة المسلسل، وإستأنف التصوير.