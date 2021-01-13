الشامتون بإصابة ناجي الأسطا بالكورونا .. أشد خطورة من الفيروس

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

الفنان اللبناني ناجى الاسطى

ما إن أعلن الفنان اللبناني الخلوق ​ناجى الاسطى​ إصابته بفيروس كورونا حتى تلقى عددا هائلا من التعليقات المسيئة والشامتة به، إذ اعتبروا من دون ان يتأكدوا من الموضوع، أنه أصيب بسبب احيائه حفل رأس السنة وعدم التزامه بالتمنع عن المشاركة بالحفل.



تعليقات مسيئة جارحة تدل على حقد البعض عليه، وبالرغم من انه اعلن عبر موقع الفن انه لم يصب بالفيروس ليلة رأس السنة، بل من شقيقه بعد يومين من رأس السنة، الا ان بعض الغيورين اختاروا الهجوم عليه، الامر الذي كنا قد استوضحنا تفاصيله من ناجي الذي قال: "اقول للناس الذين انتقدوا وشمتوا بإحيائي حفل ليلة رأس السنة (عيب)، انا بالنهاية رحت عملت شغلي وبالأمكنة التي كنت بها اخذوا إجراءات مشددة جدا، لكن اليوم التالي من ليلة رأس السنة كان لدي عزيمة على العشاء بمنزل، والعدوى انتقلت لي من شقيقي وليس من ليلة رأس السنة.

حين اقرأ بعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي اقول عيب فالفيروس سريع الانتقال وحتى لو اخذنا الاحتياطات قد نتعرض للاصابة به".

تصريح واضح من ناجي اعاد نشره شخصياً ليوضح ان الكارهين لا يسمعون الا ما يريدون. فمنا لناجي كل الحب وتمنياتنا له بالشفاء العاجل.