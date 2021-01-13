فن ومشاهير

تدهور الحالة الصحية لـ سونغول أودان

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

النجمة التركية سونغول أودان

أفادت وسائل اعلام تركية ان النجمة التركية سونغول أودان قد تدهورت حالتها الصحية، ما ادى الى نقلها فورا الى المستشفى، وذلك اثر اصابتها بفيروس .

الجدير ذكره ان سونغول أودان الشهيرة بشخصية "نور" في العالم العربي، كانت قد بدأت مؤخرا تصوير فيلمها الجديد "أحبني كثيراً" الذي سيعرض لاحقا على احدى المنصات الإلكترونية، و يتحدث عن قصة عاطفية مؤثرة.

ويضم هذا العمل نفس فريق انتاج الفيلم التركي الشهير "معجزة زنزانة رقم 7"، الى جانب نفس المخرج والكاتب التركي محمد ادا اوزتكين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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