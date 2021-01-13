تدهور الحالة الصحية لـ سونغول أودان

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

النجمة التركية سونغول أودان

أفادت وسائل اعلام تركية ان النجمة التركية سونغول أودان قد تدهورت حالتها الصحية، ما ادى الى نقلها فورا الى المستشفى، وذلك اثر اصابتها بفيروس كورونا.



الجدير ذكره ان سونغول أودان الشهيرة بشخصية "نور" في العالم العربي، كانت قد بدأت مؤخرا تصوير فيلمها الجديد "أحبني كثيراً" الذي سيعرض لاحقا على احدى المنصات الإلكترونية، و يتحدث عن قصة عاطفية مؤثرة.

ويضم هذا العمل نفس فريق انتاج الفيلم التركي الشهير "معجزة زنزانة رقم 7"، الى جانب نفس المخرج والكاتب التركي محمد ادا اوزتكين.