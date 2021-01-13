إلهام الفضالة قاسية وبخيلة

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

إلهام الفضالة

تعيش الطفلة "فطيم" وحيدة إثر وفاة والديها، وتُرِكت لمواجهة مصيرها في الحياة ضمن الدراما الاجتماعية الخليجية "​عدانى العيب​".



مع انطلاقة الأحداث، تعرض فطيم جوانب من حياتها، انطلاقاً من المسكن المتواضع الذي تعيش فيه، وتعرج على مرحلة الطفولة التي أمضتها في ملجأ للأيتام إثر وفاة والديها، وهو المكان الذي شكل شخصيتها القاسية، قبل أن تستقل في منتصف العمر، وتعيش لوحدها، من دون أن تعرف الشعور بالراحة ولو لمرّة، وذلك بسبب خوفها الدائم من المستقبل. تصادف المرأة في حياتها، الرجل الطيب راشد الذي يحاول أن يضفي بعض السعادة على يومياتها لكن من دون جدوى، ثم الجار خميس وأسرته الذين سيسعون إلى الاستفادة مما تخبئه فطيم.

المسلسل من بطولة الهام الفضالة، أحمد السلمان، ​يعقوب عبدالله​، ​شهد الياسين، ​غدير السبتى​، أسامة المزيعل، ​شيلاء سبت​، عهود الجدعان، جنى الفليكاوي، رهف غيتارا، وبمشاركة انتصار الشراح، أحمد البارود، عبد الله الحمادي، مع ظهور خاص للنجمة صمود الكندري، من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمود الدوايمة.