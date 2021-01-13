بعد 17 عاما.. منى زكي وأحمد حلمي في فيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف السيناريست المصري تامر حبيب وجود مشروع فني جديد، يجمع بين الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بعد غياب 17 عاما.

وقال تامر حبيب خلال حديثه لإذاعة نجوم إف إم المصرية: "يوجد حوار دائم بيني وبين منى زكي وأحمد حلمي، حول مشروع فني جديد وأتمنى إنه يكمل على خير".



وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يستقر على تقديم الفكرة في فيلم سينمائي أم مسلسل تليفزيوني.

ويأتي التعاون الجديد بين منى زكي وأحمد حلمي بعد غياب 17 عاما، إذ قدما معا فيلم "سهر الليالي" إنتاج عام 2003 مع المخرج هاني خليفة.

يذكر أن منى زكي تواصل تصوير مسلسها الجديد ويحمل اسم "تقاطع طرق" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي رومانسي حول زوجة تقع في العديد من الخلافات مع زوجها، فتقرر الانفصال والسفر للخارج.

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن ويضم نخبة من النجوم بجانب منى زكي أبرزهم محمد فراج، عائشة بن أحمد، محمد ممدوح.