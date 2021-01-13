وجيه صقر يعلن إصابته بكورونا مجددا: خسرت الأجسام المضادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان اللبناني وجيه صقر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، بعد مرور أقل من 5 أشهر على تعافيه من الإصابة الأولى.

وقال وجيه صقر في مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام محلية: "تعافيت من المرض في أغسطس/آب الماضي، ولكن عادت الإصابة مرة أخرى".



وطالب وجيه صقر الأطباء بأن يكونوا دقيقين عند إعطاء معلومات حول فيروس كورونا، موضحا أن الأطباء قالوا في وقت سابق إن من يصاب بالفيروس مرة لا يصاب به مرة أخرى، معلقا على حالته قائلا إن "هذا الأمر ليس صحيحا".

وأشار صقر إلى أن الفحوص التي أجراها كشفت أنه خسر كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى.

وأوضح أنه يشعر في الوقت الحالي بأعراض مختلفة عن الأعراض التي ظهرت عليه في المرة الأولى.

وطالب صقر خلال الفيديو من الجمهور بضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن "الفيروس قد يعود مثلما حدث معه، وتضطر الدولة اللبنانية أن تفرض إغلاقا صارما".



