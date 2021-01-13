شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تقاليع تريند "ده هانى".. تجسيد أبطال المشهد بالبطاطس والمكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أروى جودة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لآخر تقاليع رواد مواقع التواصل الاجتماعى على تريند "ده هانى"، أحد مشاهد مسلسل "هذا المساء"، وجمع المشهد كل من أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوى، واستخدم الجمهور هذه المرة البطاطس والمكرونة لتجسيد أبطال المشهد.



ستوري اروي جودة

وتصدر مشهد النجمة أروى جودة مع محمد سليمان في مسلسل "هذا المساء" الذى تم طرحه موسم رمضان عام 2017 مواقع التواصل الاجتماعى، وعلقت أروى جودة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا عمالة أضحك من بعد ما رأيت ذلك وبصراحة ده يعتبر أفضل حاجة حصلت لى من فترة كبيرة".



ده هاني

وأضافت: العمل من أقرب الأعمال إلى قلبى ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن الذى حرص على ظهور العمل في أفضل صورة والاهتمام بكل تفاصيله بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين شاركونى فيه.

يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان عام 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.