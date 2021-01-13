فن ومشاهير

كيف استقبلت الصحافة العالمية مشاركة المخرج على العربى فى Sundance

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القاهرة - سامية سيد - أبرز عدد من المواقع العالمية المهتمة بمجال السينما مشاركة فيلم "كباتن الزعترى"، للمخرج المصرى على العربى بمهرجان Sundance، حيث تناقلت أهم المواقع العالمية خبر مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو واحد من أهم المهرجانات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين تلك المواقع موقع فارايتي وهوليوود ريبورتر وغيرهما.

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فارايتي

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى، نشرت بيانا مقتضبا حول عرض فيلم المخرج على العربى "كباتن الزعترى" بالمسابقة الرسمية لمهرجان Sundance، وجاء البيان كالتالى..

"يفخر مهرجان الجونة السينمائى باختيار فيلم "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى ليحظى بعرضه العالمى الأول فى الدورة القادمة لمهرجان Sundance السينمائى الدولى، شارك "كباتن الزعترى" بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج، إذ حصد عدة جوائز قيمتها 10 آلاف دولار، وخدمات تصحيح ألوان قيمتها 10 آلاف دولار، إضافة إلى المشاركة فى مبادرة منظمة إيفتا للتعبير السينمائى الدولى".

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المخرج علي العربي

 

 

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موقع ديدلاين

واستكمل البيان "تدور أحداث الفيلم حول صديقين علقا في مخيم الزعتري بالأردن لمدة 5 سنوات، ولم يستطيعا العودة إلى ديارهما وتركا المخيم بسبب القوانين الدولية المتعسفة، فقررا تركيز طاقتهما نحو معشوقتهما الأولى كرة القدم".

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موقع هوليوود ريبورتر

يذكر أن المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان لكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.

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سكرين دايلي

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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