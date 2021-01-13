شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم تتعافى من كورونا وتفقد 10 كيلو من وزنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة غادة إبراهيم عن تعافيها من فيروس كورونا مؤكدة أنها أجرت تحليل للفيروس، وجاءت النتيجة سلبية، وكتبت غادة عبر حسابها على موقع فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين نتيجة البي سي أر طلعت سلبية (PCR) ومع إنى عانيت خلال 20 يوما إلا إن طلع فيه فوائد لكورونا...غير إنها أجبرتنى على عدم الخروج مطلقاً كمان فقدت 10 كيلو من وزنى مكونتش عارفة أنزلهم .. الحمد لله على كل شىء قدر الله وما شاء فعل ربنا يشفي كل مريض".



غادة إبراهيم تعلن تعافيها من كورونا

يذكر أن الفنانة غادة ابراهيم ابتعدت عن الوسط الفنى منذ 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسرحية "على فين يا بلد"، والتى جسدت خلالها دور أم الشهيد مينا دانيال، وشاركها فى البطولة كل من، عبد السلام الدهشان ومحمود الحفناوى وصبحى خليل وعدد من النجوم، والمسرحية من تأليف طارق البدوى، ومن إخراج محمد الدسوقى.

كما شاركت فى نفس العام فى مسلسل "ابن موت" بطولة النجم خالد النبوى، والفنانين علا غانم، ومحمد نجاتى، وسميرة عبد العزيز، وهيدى كرم، ومحمد لطفى، والراحلة هياتم، وفريدة سيف النصر، من تأليف مجدى صابر، وإخراج سمير سيف، وجسد النبوى خلال أحداث المسلسل، دور "جابر الخواجة"، وهو شاب إسكندرانى بسيط، يدافع عن حقه وحق المظلومين.