شكرا لقرائتكم خبر عن طرد بروس ويلز من أحد المتاجر بسبب عدم ارتدائه الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروس ويلز واحد من أبرز مشاهير هوليود إلا أنه تعرض لموقف غريب مؤخراً حينما طلب منه مغادرة متجر فى لوس أنجلوس، وذلك بسبب عدم ارتدائه كمامة أثناء تواجده بصيدلية داخل المتجر بحسب موقع ديلى ميل الذى نشر تقرير يفيد بذلك مؤخراً.



بروس ويلز أثناء تواجده فى الصيدلية

وأضاف أن النجم الشهير لم يرتد كمامة مثل بقية الزبائن، كما لم يرفع الوشاح على كتفيه بطريقة أشبه بالكمامة، وبالتالى خرج من المتجر بسرعة بدون شراء أى شىء، بعدما طلب منه الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



بروس ويلز بعد خروجه

من ناحية أخرى سبق وحرص النجم بروس ويلز على الاحتفال بأعياد الكريسماس خلال صورة تجمعه مع زوجته الحالية إيما، والذى تزوجها بعد زوجته السابقة الممثلة ديمى مور، حيث ظهرا معًا وبصحبتهما ابنتاهما الصغيرتان بالصورة التى جمعتهم معاً، وذلك بعدما احتفلت ديمى مور مع أبنائها مؤخرًا حسب موقع ديلى ميل الذى نشر الصور.



بروس يخرج من الصيدلية

وعاد النجم بروس ويلز للظهور من جديد فى وقت سابق من العام الماضى، بعدما ظهر فى أكثر من صورة أثناء ممارسة التدريبات الصباحية التى يقوم بها خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل حين أضاف أن النجم صاحب الـ65 عاما يحاول البقاء فى قمة النشاط والحيوية بواسطة الاستعانة بدراجة يسير بها يومياً.



عنوان تقرير الديلى ميل

من ناحية أخرى، خطفت الممثلة الشابة سكوت ويلز ابنة الثنائى بروس ويلز وديمى مور الأنظار أثناء توجهها للتسوق مؤخراً مثلما كشف تقرير في موقع ديلي ميل رصد فيه الممثلة الشابة التي تبلغ من العمر 28 عاماً اثناء ارتدائها كمامة وفستان مصمم بأجواء الخمسينات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية كما أوضح التقرير، ويأتي ذلك بعدما نشرت سكوت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام وهي تحتفل بعيد الأب من خلال صورة تجمعها وأخواتها بصحبة أبيهم النجم بروس ويلز.

وكان استغل النجم العالمى بروس ويلز، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى فرض عزلة كاملة على أغلب دول العالم، لمساعدة ابنته تالولا فى قص شعرها، وظهر بروس فى مقطع فيديو وهو يقص لابنته تالولا قصة شعر جديدة مثيرة، حيث قص شعرها بالكامل باستخدام ماكينة حلاقة.