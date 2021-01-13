شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف عن حبه للخيول × 3 صور.. ويعلن عن عزومة لـ10 من متابعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المطرب حكيم خلال مجموعة من الصور أثناء استمتاعه بوقته فى مزرعة الخيول الخاصة به، حيث نشر أكثر من صورة له عبر حسابه على موقع إنستجرام، وظهر فيها بصحبة الخيول كاشفاً عن حبه الشديد بالتواجد معهم، كما أكد أنه سيقوم بعزومة أصحاب أفضل 10 تعليقات على الصور ليقضوا معه يوم فى المزرعة.

وعلق حكيم: "أحلى وقت لما بروح المزرعة وأقضى الوقت مع الخيل.. إيه رأيكم هاختار 10 من أصدقائى على الصفحة هاعزمهم يقضوا يوم معايا فى المزرعة ونركب خيل".



حكيم مع الخيول

وكان النجم حكيم استرجع ذكرياته فى وقت سابق مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعن رفضه دخول فلسطين ذات يوم بسبب ختم الدخول الإسرائيلى، وفى حوار سابق لحكيم مع ”الخليج 365”، قال: "بالفعل رفضت دخول فلسطين جوًا من أجل حفلة كانت تقيمها السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك ذهبت مع السلطة الفلسطينية عن طريق الأردن بالسيارة، علشان بسبورى مايتختمش بختم إسرائيلى".



حكيم والخيل

وأضاف آنذاك: "ياسر عرفات كرمنى وأهدانى قطعة أصلية من قبة الصخرة، وده أعز وأغلى تكريم، وبعتني مع جروب من السلطة أصلى الجمعة في المسجد الأقصى، وزرت كنيسة القيامة".

وعلى صعيد آخر حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عددًا من المشاهدات تخطت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.



حكيم والخيول فى صورته الأخيرة

كما سبق وشارك المطرب حكيم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام فى وقت سابق بصورة مع أفراد عائلته، علق عليها بكتابة تعليق مازح من خلالها جمهوره حين كتب: "الأولاد كانوا عزمنى على الغدا والأكل أتأخر قوى ولغاية دلوقتى لسه ما أكلتش حاجة.. اتفضلوا معانا بقى".