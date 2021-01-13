شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حفيد محمود ياسين ضمن أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عمرو ياسين حفيد الفنان محمود ياسين عن مشاركته ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والذى يقوم ببطولته كل من النجمين أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، حيث من المفترض عرضه ضمن سباق دراما رمضان هذا العام.

وظهر محمود عمرو ياسين خلال صورة بلوك الشخصية الذى يقوم بها ضمن أحدات المسلسل، وكتب: "مالك" فى إشارة لاسمه ضمن أحداث المسلسل.



محمود عمرو ياسين

وسبق وظهر أحمد العوضى خلال استعداداته لمسلسل "اللى مالوش كبير" الذى يشارك به ضمن دراما رمضان 2021، حيث علق على الصورة بكتابة اسم المسلسل وكتب تحتها: "الخديوى رمضان 2021"، وما إن نشر الصورة حتى انهالت عليه تعليقات متابعيه وأصدقائه من الوسط الفني.

كما كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، ونشرت صورة لها من استعدادتها لتصوير المسلسل، التي تنافس به في رمضان المقبل، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" "متجيش عليها عشان سكتها ضلمه.. غزل.. اللي مالوش كبير"، وحرص عدد كبير من أصدقائها على تهنئتها بالمسلسل الجديد على رأسهم صديقتها النجمة مني زكي وزوجها أحمد العوضى.

وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، في منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى : ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.