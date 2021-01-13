شكرا لقرائتكم خبر عن نهى العمروسى: أحلى هدية من ربنا فى عيد ميلادى إنه رجع بنتى فى حضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نهى العمروسى، بعيد ميلادها برفقه ابنتها، مؤكده أنها أحلى هدية حصلت لها هى عودة ابنتها لها بعد إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.

وكتبت نهى، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة "مش عارفة أشكركم إزاى على دعواتكم اللى من القلب حتى وأنتم بتهنونى بعيد ميلادى حاسة بفرحة قلوبكم لى أنا وبنتى، الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا ، لإنه رجع لي بنتي في حضنيتاني ، الحمد والشكر لله بلا حدود".

وعلقت الفنانة نهى العمروسى على قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل ابنتها المبحوسة على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: "الحمدلله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت انا وبنتي علىثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من ثال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون)".

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فىواقعة اغتصاب فتاة فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.