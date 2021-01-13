"إنشالله اللي يكرهني".. رد فيفي عبده على شائعة دخولها الإنعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة فيفي عبده على شائعة دخولها غرفة الإنعاش في أحد المستشفيات بسبب تدهور حالتها الصحية.

وعبر حسابها بـ"انستجرام" نشرت "فيفي" صورة لها وعلّقت قائلةً: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو، أه والله العمر مش بعزقة، أنا برد على اللي بيقول أنا في الانعاش بعد الشر عليّا، إنشالله اللي يكرهني".

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.