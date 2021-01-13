ياسمين عبد العزيز تكشف عن اسم شخصيتها في مسلسل "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "اللي ملوش كبير"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "متجيش عليها عشان سكتها ضلمة.. غزل.. اللي مالوش كبير".

وحرص عدد كبير من أصدقائها على تهنئتها بالمسلسل الجديد، على رأسهم صديقتها النجمة منى زكي وزوجها الفنان أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، وعايدة رياض.