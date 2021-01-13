ماذا قالت إيمي سمير غانم عن والدة حسن الرداد بعد وفاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن والدة زوجها الفنان حسن الرداد التي رحلت عن عالمنا منذ أيام.

ونشرت "إيمي صورا تجمعها بـ"حماتها" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وأعربت عن حزنها الشديد لرحيلها قائلة: "الله يرحمك ويغفرلك يا رب، مش قادرة أوصف حبي ليكي قد إيه، ربنا يصبر كل اللى عارفينك عشان مفيش حد ماحبكيش، وأخف دم وأجدع وأطيب أم للناس كلها، بحبك يا فدودة، الله يرحمك يا رب".

وكان الفنان حسن الرداد أعلن وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".