عزت العلايلي يفاجئ إسعاد يونس بخبر وفاة زوجته على الهواء.. وهكذا علّقت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دخل الفنان الكبير عزت العلايلي، في نوبة بكاء على الهواء بعد تأثره عند حديثه عن زوجته الراحلة السيدة "سناء"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية dmc.

وقال العلايلي: "زوجتي الله يرحمها هي صاحبة فضل كبير جدا في تربية الأولاد، وأنا مجيش فيها حاجة أبدا، وأنا مكنتش متخيل أنها هتروح وتسيبني، ساعات أدوخ كده، ما أنا لوحدي في البيت كله ومفيش حد معايا، ساعات أسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، ربنا يرحمها، أعطتني كتير جدا جدا، ومقدرش أوفيها حقها".

وعبّرت إسعاد يونس عن حزنها الشديد، حيث فاجأها العلايلي بخبر وفاة زوجته على الهواء، قائلةً: "أنا للأسف لسه عارفة دلوقتي أنها مبقتش موجودة، مكنتش أعرف الحقيقة، وكويس أن الواحد ماسك نفسه، وأنا أشهد بما أني دخلت بيت عزت العلايلي أن هذه السيدة كانت منظم حياته وأولاده، هي نموذج متكرر في سيدات مصر، لكنها تظل فريدة في حالتها لأنها زوجة هذا الرجل، واللي شافها عارف، وتحية لروحها النبيلة، الله يرحمها ويحسن إليها".

واختتم العلايلي حديثه عن زوجته قائلا: "أنا والله فعلا كنت هبقى ولا حاجة من غيرها، هي اللي كانت متحكمة في كل حاجة".