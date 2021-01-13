أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية "فيرمونت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة نهى العمروسي، متابعيها، صورة لها مع ابنتها نازلي مصطفى هي الأولى للأخيرة بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها في قضية "جريمة فيرمونت".

ونشرت العمروسي، صورة لها مع ابنتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب، حتي وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليّا أنا وبنتي".

أضافت: "الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".

يذكر أن النيابة العامة المصرية، كانت قد قررت منذ أيام إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت".