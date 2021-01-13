مجدي الهواري يكشف عن مشهد من فيلم "الناظر" تم إعادة تصويره 17 مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج مجدي الهواري عن مشهد في فيلم "الناظر" تم إعادة تصويره أكثر من 17 مرة بسبب ضحك بطل العمل الفنان الراحل علاء ولي الدين.

نشر "الهواري" صورة من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "من ألبوم الذكريات، المشهد ده تم إعادة تصويره أكتر من 17 مرة بسبب ضحك علاء وبعدها كريزة ضحك مننا جميعا ولمدة نص ساعة بسبب إفيه حسن حسني لما قال جرا إيه يا لمبي ما تلمب نفسك شوية، وطلع عفوي وعلى الهواء في التصوير".

فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000، بطولة علاء ولي الدين، أحمد حلمي، حسن حسني، محمد سعد، بسمة، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج مجدي الهواري.