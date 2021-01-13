عن الراحل وحيد حامد.. آسر ياسين ينشر برومو فيلم "الوحيد هي دي الحكاية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان آسر ياسين برومو فيلم "الوحيد.. هي دي الحكاية"، عن السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "آسر"، على الفيديو بكلمات الراحل وحيد حامد التي قالها خلال تكريمه بمهرجان القاهرة الأخير: "أنا شايف إن أنا حبيت السينما، وهى كمان حبيتني.. حبيت الجمهور وحبيت الناس والناس حبوني.. وده ملخص الحكاية".

فيلم "الوحيد هي دي الحكاية"، يعرض شهادات صناع الفن والسينما عن السيناريست الراحل وحيد حامد، كما تحدثوا عن الأشياء التي تعلموها منه والنصائح التي قدّمها لهم.