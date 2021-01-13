سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد والدها: كل ما بتعب برتاح في حضنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد والدها، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت "سُلاف" على الصور قائلة: "من أنا وصغيرة.. كل ما بتعب برتاح بحضنك، وكل ما بتشتت بتلمني.. وكل ما بغلب بلوذ بقلبك، وكل ما بدور على حالي بلاقيني عندك، وصرت كبيرة يا بابا وصرت أم، وأنت لسه مو مقتنع لحد هلأ إني كبرت".

وأضافت: "بس قلك شيء.. لا تصدقني إذا اعترضت وقلتلك أنا مو طفلة، لا تقلي هيك ولا تعملي هيك، بس بيني وبينك أنا بحب ضل قدامك هديك الصغيرة وأنت كبير، طول عمرك بتضلك الكبير، أكبر شخص بالكون".

آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" الذي حقق جدلا كبيرا وقت عرضه.