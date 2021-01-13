عدد محدود لتذاكر حفل أم كلثوم في معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسرح معهد الموسيقى العربية ليلة كلاسيكية من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد 24 يناير، في تمام الساعة 8 مساءً، وهو أول حفل غنائي لأم كلثوم في المعهد في 2021، وتبقى عدد محدود من تذاكر الحفل بعد أيام

من طرحها.

شارك مسرح الموسيقى العربية في عدد من الليالي الغنائية الساهرة لمطربي الزمن الجميل، أبرزهم "العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب"، إضافة إلى الأعمال اللحنية لكبار الملحنين، منهم الملحن الكبير.

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أعاد المعهد جزءًا كبيرًا من أنشطته الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى مسارح دار الأوبرا المصرية، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامة، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.