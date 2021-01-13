في يومين.. تامر حسني يسجل أكثر من 2 مليون ونصف بأغنية "ارفع إيديك"

ياسر رشاد - القاهرة - حصد كليب أغنية "ارفع إيديك" للفنان تامر حسني، أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة، وذلك في يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:منة القيعي، ألحان:إيهاب عبد الواحد، ألحان:علي فتح الله، وشاركه في الغناء مغني الراب مروان موسى والفنانة هدى الشربيني، وتعتبر "ارفع إيدك" الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، وتم تصوير الأغنية في عدة مناطق في مصر .

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تقول كلمات الأغنية"الشمس والروح والنيل والارض اللي تكفي وتشيل دا براح للقي ملايين علي غنوة واعلام فوق طايرين الشمس والروح والنيل والارض اللي تكفي وتشيل قاعد ليه تعالالي رج الارض بصوت عالي خلي العالم يشوفوك ارفع ايدك عالي غني غني وقول يا غني غنوة للحياة يلا بينا يلا بينا

دي لغة واحده بينا داخل جوة مع التيم كله هنا معلمين

دوسةتاني عالبنزين تقلب لنا الموازين تقلب لنا الموازين قاعدة للصبح كله بالحب

نركز ونشن نطلع عالتوب نعمل unlock الشفرة بتفك".

تستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط ظروف كورونا الاستثنائية وإلغاء الحضور الجماهيري تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد الوباء.

وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر البطولة والثالثة لقارة أفريقيا، و يشارك فيها 32 بدلاً من 24 دولة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتقام على 4 صالات هي: "صالة ستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر".