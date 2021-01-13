غداً.. حفل غنائي للفرقة القومية العربية للموسيقى في الاوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لحفلهم الغنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار العودة الجزئية للأنشطة الاحتفالية والغنائية هناك.

يقام الحفل غداً الخميس 14 يناير، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة موسيقية من المايسترو مصطفى حلمي، إضافة إلى مطربي الفرقة "غادة آدم، أشرف وليد،

إيمان عبد الغني، أشرف وليد، سعيد كمال".

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أعادت مسارح الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض.

شهد المسرح الكبير عدد من الحفلات الموسيقيةوالغنائية الضخمة لكبار الفرق الموسيقية والغنائية، وأبرز مطربي الأوبرا وعازفيها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الحضور.

إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل