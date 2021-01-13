فيديو.. عمرو دياب يروّج لحفله المقبل في مهرجان دبي للتسوق

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الهضبة عمرو دياب، برومو حفلته الغنائية الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية هناك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي بدأ أول أيامه في ديسمبر من العام الماضي.

يعتبر الحفل هو أول لقاء جماهيري لـ دياب في 2021، حيث كان آخر أنشطته الاحتفالية له خلال الأسبوع الماضي، من خلال حفل غنائي

خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

الحفل هو أول لقاء جماهيري لـ دياب، بعد طرح أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء"، الذي بدأ في طرحه منتصف ديسمبر الماضي، وضم 12 أغنية أبرزهم"محسود، طبّل، وانا معاك، يادلعو، الجو جميل".

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بدأ دياب بطرح أغنيتين ابتداءً من منتصف

ديسمبر من العام الماضي، في اليوم على مدار أسبوعين، حتى اختتم إصداراته بأغنية شكرًا"، ظهر اليوم ، التي تصدرت محركات البحث المختلفة، وموقع التدوينات القصير "يتويتر"، فور صدورها.

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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