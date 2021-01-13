أصالة تنعي الأمير السعودي خالد بن عبد الرحمن

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة أصالة على تقديم تعازيها في الأمير السعودي خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:" هو من الرّجال الّذين لاننساهمً حتّى ولو قلبلاً التقيناهمّ .. فيه اجتمعت كلّ صفات الرّحال العظام .. خلوق مهذّب مُثقّف وشديد

التّواضع .. كان لي شرف معرفته وتأثّرت جدّاً لرحيله .. رحم الله أميراً تفتخر فيه الدّنيا .. أعان الله أهله وأحبّته على هذا الفراق .. رحم الله سموّ الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن".

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توفي الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمر ناهز 83 عاما، وهو سليل عائلة آل سعود الحاكمة في السعودية،.

نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية.

الأمير الراحل هو مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم"، وهو أيضا أحد أبرز ملاك الخيول الأصيلة في العالم .