بالأرقام قيمة “مجوهرات ” رونالدو وصديقته جورجينا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

سلطت صحيفة “ذا صن” البريطانية على القيمة المالية التي أنفقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصديقته جورجينا رودريغيز، على المجوهرات، والتي قدرت بحوالي 2.9 مليون يورو.

مؤخرا حضر الزوجان (الصديقان) حفل جوائز دبي غلوب لكرة القدم، حيث أظهرا مدى حبهما للمجوهرات باهظة الثمن.

فقد ارتدى رونالدو، الذي أعلن أنه لاعب القرن في ذلك المساء، في يده اليسرى ما قيمته 670 ألف يورو، يتضمن ساعة رولكس جي إم تي ماستر، المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بمئات حبات الألماس عيار 30 قيراطا، وتعد أغلى ساعة صنعتها الشركة على الإطلاق، والتي تساوي 425 ألف يورو.

فيما ارتدت جورجينا عروس “الدون” خاتم خطوبة بقيمة 687 ألف يورو، مرصع بالألماس ومزين بحجر ياقوت كبير، والذي يتصدر قائمة أغلى خواتم الزفاف التي قدمها لاعبو كرة القدم لشريكاتهم.

بالطبع، هذا ليس كل ما يمكن أن يتباهى به أفضل لاعب في العالم وصديقته، ففي عام 2018 ، حضر رونالدو مؤتمر يوفنتوس الصحفي قبل المباراة ضد مانشستر يونايتد، وأبهر الصحفيين بساعة فرانك مولر المرصعة بالألماس بقيمة 1.3 مليون يورو.

في السابق، تم رصد البرتغالي وهو يرتدي ساعة ذات إصدار محدود من نوع Jacob and Co H24، ثمنها 111 ألف يورو، لكن من المحتمل أن رونالدو حصل عليها مجانا، عندما أصبح سفيرا لـ Jacob and Co في عام 2013 أثناء اللعب مع ريال مدريد.

بالإضافة إلى حبه للساعات، فإن رونالدو ليس أقل شغفا من صديقته جورجينا بالخواتم، حيث يملك خاتمين، أحدهما نسائي بقيمة 223 ألف يورو، الخاتم به ماسة صفراء ضخمة حولها ماسات بيضاء، ولديه خاتم ماسي آخر قدرت تكلفته بـ55 ألف يورو.

في العام الماضي ، تفاخرت جورجينا بمجموعة كاملة من المجوهرات الجديدة أمام ملايين المتابعين لها، وهي ساعة من نوع Patek Philippe TWENTY 4 التي تبلغ قيمتها 36 ألف يورو، مصنوعة من الذهب الوردي مع إطار من الألماس عيار 18 قيراط، ولإكمال الصورة، ارتدت ثلاثة أساور من الألماس على معصمها بقيمة 28 ألف يورو لكل منها.

ختاما كان رونالدو يرتدي الأقراط المرصعة بالألماس الأسود منذ فترة طويلة، والتي كانت معه منذ عام 2013، حيث دفع حوالي 11 ألف يورو مقابلها، وذلك بحسب “ذا صن”.