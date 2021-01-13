شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم مطربا للمرة الأولى: " أخر سهرة .. أول سينجل بصوتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم دخوله عالم الغناء كمطرب للمرة الأولي بعد مشاركته في توزيع عدد كبير من أهم أغنيات النجوم، ويتعاون إبراهيم في الأغنية الجديدة مع المنتج وليد منصور، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق، "أول سينجل بصوتي قريباً باذن الله دعواتكم"، والأغنية بعنوان "أخر سهرة" من تأليف نادر عبد الله، وألحان شريف بدر.



احمد ابراهيم

ويعيش الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، من ضمنهم النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد، وتقدم بشكل جديد عن أعماله السابقة ويراهن عليها بقوة لتكون مفاجأة حيث أنها تحمل طابعا مختلفا.

وتعد هذه المرة الثانية التى يتعاون فيها إبراهيم مع الجسمى بعد نجاح أغنية "شرع السما" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وهى أغنية تتر مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة الفنان أحمد عز وفتحى عبدالوهاب وتم طرحها منذ عامين.

كما يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية ضمن أغانى ألبومها الجديد من ألحان وليد سعد وكلمات خالد تاج الدين، وتم الانتهاء من تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.