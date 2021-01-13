شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تامر حبيب لـ ملك الموت تثير جدلا واسعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما بين مؤيد ومعارض تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشور للسيناريست تامر حبيب تحت عنوان إجازة ملك الموت.

وكتب حبيب عبر حسابه على "فيسبوك" "يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة فى الأسبوع عشان كده على آخر يناير مش هالاقى حد أعزى فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.Ca ne vas pas comme ca".

ورفض البعض ما كتبه السيناريست باعتباره شىء لا يجب المزاح فيه ولا يجب الانتقاص من هيبة الموت فيما رأى آخرون أن المنشور مجرد تعبير عن حالة الحزن التى يعيشها العالم أجمع بسبب كثرة الوفيات فى ظل جائحة كورونا.

كانت الفترة الأخيرة شهدت وفاة عدد من نجوم الفنان بسبب الإصابة بكورونا كان آخرهم الفنان هادى الجيار وسبقه بيوم واحد وفاة المايسترو والكبير خالد فؤاد وبالإضافة إلى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى والفنان فايق عزب.