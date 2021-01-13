شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة "ليه" بطرح البوستر الرسمى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب محمد فؤاد متابعيها خلال وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخراً كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".

من ناحية أخرى طرح مؤخرًا فؤاد أغنية بعنوان "في الحفلة" عبر قناتة الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لون جديد ومختلف غير أعمال فؤاد السابقة.



فؤاد خلال البوستر الرسمى

من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على الزميل على الكشوطى فى لقاء على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة. وقال النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".

وقال النجم محمد فؤاد أيضاً خلال حواره علي تلفزيون الخليج 365، إنه يرفض إتهامه بالكسل مؤكدا، "عمري ما كنت كسلان وعلي مدار 10 سنين عمري ما غبت عن الاستوديو ولا توقفت، انا عامل حوالي 4 أو 5 ألبومات، هعصرهم وأطلع منهم ألبومين أو ألبوم أطرح منه أغنية كل 10 أيام، ووعد الأغاني هتكون مشرفه لمحمد فؤاد وللجمهور الكبير اللي متابع من زمان ومستني".