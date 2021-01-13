شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يدشن حسابًا على منصة "تيك توك" ليتواصل أكثر مع جمهوره .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن سلطان الطرب جورج وسوف "أبو وديع"، حسابا جديدا عبر منصة تيك توك، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله وهو يعلن تدشين الحساب ليكون قريبا من جمهوره الذى أعرب عن حبه الكبير لهم.

@georgeswassoufofficial Happy to connect with all of you##georges_wassouf ##جورج_وسوف♬ original sound - Georges Wassouf

وكان الفنان السورى جورج وسوف، احتفل مؤخرا بخطوبة ابنه حاتم على خطيبته أمال حلاوى، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورتين لابنه حاتم بصحبة خطيبته، وقد لاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيه.





وكتب المطرب السورى جورج وسوف عبر تويتر قائلاً: "بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابنى الثانى حاتم والحلوة أمال حلاوى.. بتمنالكن أيام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة.. خطوبة.. 2021.. جورج وسوف".





وكتب وسوف على الصور: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية، كما وجه الفنان الشهير رسالة إلى ابنه وخطيبته قائلا، "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".





من ناحية أخرى، تخطت أغنية "صاحى الليل" آخر ما طرحه النجم السورى سلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ طرحها من عدة أيام، وعبر عن سعادته بنجاح الأغنية ووجه رسالة شكر لجمهوره، وهى من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.