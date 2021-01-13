شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ إيما روبرتس مع ابنها بعد مرور أسبوعين على ولادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة إيما روبرتس بصحبة نجلها للمرة الأولى، حيث شاركت متابعيها بصورة مع طفلها الأول بعد أسبوعين من ولادته، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وكتبت: "شكراً لعام 2020 على شىء واحد مميز".



ايما روبرتس فى صورة على انستجرام

واستقبلت النجمة العالمية إيما روبرتس البالغة من العمر 29 عاما وصديقها جاريت هيدلوند البالغ من العمر 36 عاما طفلهما الأول، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة فى وقت سابق مثل " جاست جيرد " و TMZ.

وأشارت المواقع وقتها إلى أن إيما أنجبت طفلها يوم (27 ديسمبر) فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب ما ورد أن الثنائى قررا تسمية ابنهما "رودس".

وبدأت إيما مواعدة جاريت فى عام 2019 وعاشا قصة حب، وجاء ارتباط الثنائى بعد أن أنهت إيما خطوبتها من إيفان بيترز .

يذكر أن آخر ظهور لإيما روبرتس كان أثناء تسوقها وقيامها ببعض المهام فى لوس أنجلوس، وبالرغم من أن فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر على النساء إلا أن النجمة الشهيرة ظهرت فى أبهى إطلالة و كأنها تسعى لتكون أيقونة أناقة بفترة الحمل .

واستطاعت النجمة العالمية إيما روبرتس أن تثبت للعالم أنها قادرة على البقاء ذات الإطلالة الأنيقة المميزة حتى خلال فترة حملها قبل الولادة.

واعتادت إيما روبرتس على الظهور بشكل يومى بعدد من الصور التى سجلتها عدسات مصورى "الباباراتزى" خلال تجولها وقيامها بإنجاز مهامها فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت النجمة الشهيرة أنها تتمتع بنشاط واضح حتى بالأيام الأخيرة من فترة الحمل، حيث كانت تتجول لفترة طويلة وتحمل كل مستلزماتها.