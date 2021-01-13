رحلة اكتمال القمر .. مراحل حياة مديحة كامل من الطفولة حتى الوفاة فى 15 صورة

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 24 عاما على رحيل أميرة السينما وجميلة الجميلات الفنانة مديحة كامل التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 13 يناير من عام 1997، حيث صعدت روحها الطاهرة فى شهر رمضان وهى صائمة وبعد أن أدت صلاة الفجر وكانت تقرأ سورة البقرة قبل رحيلها بدقائق.

وكانت حياة النجمة الجميلة مليئة بالأحداث والشهرة والجمال والنجومية واختتمت هذه الرحلة بالزهد والبعد عن الأضواء والتفرغ للعبادة حتى رحلت كما تمنت فى شهر رمضان

وتتلخص حياة النجمة الجميلة التى عشقت الفن من طفولتها فى عدد من الصور نعرضها فى التقرير التالى، حيث قالت ابنتها ميرهام الريس فى حوار لليوم السابع : "أمى تنتمى إلى محافظة الإسكندرية، وولدت فى 3 أغسطس عام 1946 ، ومن صغرها كانت غاوية فن وبتمثل فى المسرح المدرسى وأخدت جوايز وفازت بكأس المدارس عن دور رابعة العدوية وكانت تجسد أدوار رجل فى العديد من المسرحيات التى شاركت بها فى المسرح المدرسى خلال المرحلة الأعدادية ».