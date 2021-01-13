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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة اكتمال القمر .. مراحل حياة مديحة كامل من الطفولة حتى الوفاة فى 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 24 عاما على رحيل أميرة السينما وجميلة الجميلات الفنانة مديحة كامل التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 13 يناير من عام 1997، حيث صعدت روحها الطاهرة فى شهر رمضان وهى صائمة وبعد أن أدت صلاة الفجر وكانت تقرأ سورة البقرة قبل رحيلها بدقائق.
وكانت حياة النجمة الجميلة مليئة بالأحداث والشهرة والجمال والنجومية واختتمت هذه الرحلة بالزهد والبعد عن الأضواء والتفرغ للعبادة حتى رحلت كما تمنت فى شهر رمضان
وتتلخص حياة النجمة الجميلة التى عشقت الفن من طفولتها فى عدد من الصور نعرضها فى التقرير التالى، حيث قالت ابنتها ميرهام الريس فى حوار لليوم السابع : "أمى تنتمى إلى محافظة الإسكندرية، وولدت فى 3 أغسطس عام 1946 ، ومن صغرها كانت غاوية فن وبتمثل فى المسرح المدرسى وأخدت جوايز وفازت بكأس المدارس عن دور رابعة العدوية وكانت تجسد أدوار رجل فى العديد من المسرحيات التى شاركت بها فى المسرح المدرسى خلال المرحلة الأعدادية ».
لفتت مديحة كامل الأنظار بجمالها منذ صباها، فحصلت على لقب فتاة الشاطئ فى إحدى المسابقات على شاطئ الإسكندرية فى سن 16 عامًا ووضعت صورتها على غلاف مجلة الكواكب كما تشير ابنتها وبعد نشر الصورة تلقت عروضا كثيرة بالتمثيل ولكن والدها رفض، وكى يرضيها وافق أن تشارك فى بعض عروض الأزياء ولكنها ظلت تحلم بفرصة للتمثيل.
وأوضحت ابنة أميرة السينما قائلة: "وجدت والدتى الحل فى الموافقة على الزواج من أبى رجل الأعمال محمود الريس الذى كان صديقاً لوالدها ووعدها بتحقيق حلمها والموافقة على التمثيل، وبالفعل تزوجته وهى فى المرحلة الثانوية وشاركت فى أول عمل فنى لها».