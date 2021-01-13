شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يعرض برومو فيلم "الوحيد هى دى الحكاية" عن الراحل وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم آسر ياسين جمهوروه ومتابعيه بالبرومو الخاص بفيلم "الوحيد هى دى الحكاية" عن السيناريست الراحل وحيد حامد، وهو إخراج عبد الرحمن ناصر، وعلق على الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بمقولة وحيد حامد الشهيرة خلال تكريمه بمهرجان القاهرة الأخير: "أنا شايف إن أنا حبيت السينما، وهى كمان حبيتنى.. حبيت الجمهور وحبيت الناس والناس حبونى.. وده ملخص الحكاية".



جانب من الفيلم

ويعرض الفيلم شهادات لأهم النجوم عن فارس الكلمة، وصاحب أكثر الأعمال تأثيرًا فى الوجدان المصرى خلال مشواره، ويروون أبرز المواقف التى جمعتهم بالسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، والنصائح والدروس التى تعلموها منه، ويظهر فى الفيلم عدد كبير من صناع الفن والسينما، أبرزهم المؤلف تامر حبيب والمخرج مروان حامد والنجمة يسرا وآسر ياسين و السيناريست مريم نعوم.

اسر ياسين



يسرا



فيلم وحيد حامد

وكان النجم آسر ياسين شارك متابعيه بجزء من فيلم "الوحيد.. هى دى الحكاية" بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، وظهر به يتحدث عن دور وحيد حامد في مسيرته الفنية، خاصة بعد قيامه ببطولة فيلم "الوعد" وهو قصته، حيث قال في الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "أنا كان ليا الشرف إن أول بطولة سينمائية لى كانت من تأليف وحيد حامد .. كل كلمة ليها وزن هو بالنسبالى أبو السيناريو فى الأربعين سنة اللى فاتت.. ونفسى اشتغل سيناريو تانى معاه .. شكرا على كل حاجة قدمهالنا في السيناريو أو الإنتاج".