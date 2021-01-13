شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Bridgerton يرد على شائعات لعبه شخصية جيمس بوند .. اعرف الرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الممثل الإنجليزى ريج جان بادج، بطل سلسلة Bridgerton، عن الشائعات التي انتشرت حول لعبه دور جيمس بوند، في عمل جديد، حيث صرح بادج، "إذا كنت بريطانيًا وتفعل شيئًا جيدا، وتعلق المتابعين به، فسيبدأ الناس في قول كلمة "بوند"، وذلك في خلال لقائه مع جيمي فالون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

أصبح بادج، الذى اشتهر بـ دوره في مسلسل Bridgerton في الفترة الأخيرة، محور الشائعات والآمال التي تركز على سلسلة بوند، 007، وبادج ليس الأول، حيث دخل عدد من الممثلين الإنجليز بمن فيهم هنري جولدينج وإدريس إلبا في سلسلة شائعات جيمس بوند بعد ظهورهم لأول مرة.

قال ممثل Bridgerton، الذي يلعب دور دوق هاستينجز، إنه حتى اعتباره من قبل المعجبين على الإنترنت ليحل محل دانييل كريج كجاسوس مبدع هو "شارة الجدارة".

يقول بادج: "أنا سعيد جدًا بالحصول على الشارة، ويسعدني جدًا أن أكون بصحبة هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الشارة، لكنها مجرد شارة".

مسلسل "Bridgerton" هو أول مسلسل يتم عرضه في إطار صفقة Netflix المكونة من تسعة أعمال للمنتج التنفيذي للمسلسل Shonda Rhimes.

وأكدت منصة Netflix أن ديسمبر من العام الماضى، 2020، وخاصة أخر أسبوع من الشهر، شهد ارتفاع كبير في نسب المشاهدة في كل الدور حول العالم

طرح مسلسل Bridgerton على منصة نيتفلكس، في 25 ديسمبر من العام الماضى، والعمل يدور حولDaphne Bridgerton ، وهي كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة في مجتمع ريجينسي لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، وبالتالي تأمل Daphne بأن تسلك خطوات والديها وتجد شريكها الذي تربطها به الحب الحقيقي، وتبدو في بداية رحلتها عن البحث عن شريك حياتها مضمونة، ولكن يبدأ شقيقها الأكبر في استبعاد المتقدمين من الزواج منها.

ويقوم ببطولة مسلسل Bridgerton كل من فيبي دينيفور، أدجوا أندوه، جوناثان بيلي، روبي باركر، جايسون بارنيت، سابرينا بارتليت، جوانا بوبين، هارييت كينز، بيسي كارتر، نيكولا كوجلان، كاثرين دريسديل.